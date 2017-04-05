Şırnak'ta şehit olan askerler için tören

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.



Şehitlerin cenazesi, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehitlerin cenazesi askeri helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na oradan da Yavşan’ın naaşı Kahramanmaraş’a, Ertürk’ün cenazesi Konya’ya, Bingöl’ün naaşı ise Giresun’a gönderildi.

Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.