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Şırnak'ta şehit olan askerler için tören

Terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan Onbaşı Mehmet Yavşan ile uzman çavuşlar Yunus Ertürk ve Ufuk Bingöl için tören yapıldı.

05.04.2017 - 03:49
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23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehitlerin cenazesi, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa kadar taşındı. Şehitlerin cenazesi askeri helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na oradan da Yavşan’ın naaşı Kahramanmaraş’a, Ertürk’ün cenazesi Konya’ya, Bingöl’ün naaşı ise Giresun’a gönderildi.

Şırnak'ta şehit olan askerler için tören

Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

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