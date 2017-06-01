Şırnak'ta şehit olan askerlerin isimleri açıklandı

1 Konut alımında senet kullanım oranı yükseldi ‘Sektör Raporu Mayıs 2017’ sonuçlarına göre, senet kullanım oranı yüzde 47'ye ulaştı.

2 Şenol Güneş: Aziz Yıldırım beni tebrik etti Beşiktaş'ı iki yıl üst üste şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş, Aziz Yıldırım'ın kulübe yazı göndererek kendisini tebrik ettiğini söyledi.

3 Benzin ve motorine indirim Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 14, motorine ise 16 kuruş indirim bekleniyor.

4 Göçük altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı Zonguldak'ta bir maden ocağında yaşanan göçükte mahsur kalan işçilerden Volkan Köroğlu'nun cesedine 31 saat sonra ulaşıldı.

5 Şırnak Şehitleri için askeri tören Dün akşam saatlerinde Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden 7'si için askeri tören düzenleniyor.

6 İşte Avrupa Ligi'ne katılacak takımlarımız Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından ülkemizi gelecek sezon Avrupa Ligi'nde temsil edecek takımlar belli oldu.