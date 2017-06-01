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Şırnak'ta şehit olan askerlerin isimleri açıklandı

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında 13 asker şehit düştü. Türkiye, şehitlerin yasına boğuldu.

01.06.2017 - 08:16
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Şırnak'ta şehit olan askerlerin isimleri açıklandı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan Cougar tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü.

13 ŞEHİDİMİZ VAR

Düşen helikopterde aralarında yüksek rütbelilerin de bulunduğu 13 asker şehit oldu.

Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:

Tümgeneral Aydoğan Aydın

Albay Oğuzhan Küçükdemir

Albay Gökhan Peker

Yarbay Songül Yakut

Binbaşı Koray Onay

Yüzbaşı İlker Acar

Yüzbaşı Nuri Şener

Başçavuş Mehmet Erdoğan

Uzman Çavuş Zeki Koç

Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak

Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş

Başçavuş Fevzi Kıral

Pilot Uzman Çavuş Hakan İncekal

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