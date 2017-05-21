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Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak Namaz Dağı'nda teröristler tarafından bidonların içine gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu.

21.05.2017 - 15:21
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Şırnak Valiliği şehirde yapılan operasyonlarla ilgili açıklamalar yaptı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Namaz Dağı güneyi bölgesinde ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan operasyonda  PKK/KCK terör örgütü tarafından bidon içerisine gizlenen AK-47 Kalaşnikof tüfeği, 6 roket mühimmatı ve 6 sevk fişeği, 10 el bombası, 790 adet 7.62'lik fişek, 3 Kalaşnikof şarjörü, 27 adet 5.56'lık fişek mühimmatı, 21 adet 7.62'lik fişek ele geçirildiği belirtildi. Çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

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