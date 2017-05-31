Şırnak'ta askeri helikopter düştü

ASKERİ HELİKOPTER YÜKSEK GERİLİM HATTINA ÇARPTI

Uludere ilçesi Şenoba beldesinden Şırnak il merkezine gitmek üzere havalanan Couger tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra saat 19.40 sıralarında yüksek gerilim hattına takılarak düştü.

TSK: 13 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

TSK'dan yapılan açıklamada, İrtibatın kesildiği askeri helikopterin yüksek gerilim hattına çarptığı ve 13 askerin şehit olduğu bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir.



Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

HELİKOPTERDE BULUNAN PERSONELİN İSİMLERİ

Helikopterde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemir, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak, Pilot Üsteğmen Aldülmüttalip Kesikbaş, Başçavuş Mehmet Erdoğan, Teknik Başçavuş Fevzi Kıral, Uzman Çavuş Zeki Koç ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekal’ın bulunduğu öğrenildi.

ŞIRNAK VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada "İlimiz Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan coogeer tipi helikopterimiz kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düşmüştür. Olay yerine kurtarma ekiplerimiz intikal etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

SAVUNMA BAKANI OLAY YERİNE GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde askeri helikopterin düşmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.