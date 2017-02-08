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Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı saatleri değişti

Şırnak'ta 22:00-05:00 arası uygulanan sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren 23:00-02:300 arasında uygulanacak.

08.02.2017 - 10:29
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şırnak

El yapımı patlayıcı ve bomba tuzaklı hendek ve barikatların kaldırılması amacıyla 14 Kasım 2015 tarihinde başlayan ve 14 Kasım 2016 tarihinde kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı saatleri yeniden düzenlendi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şırnak Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkezinde güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları neticesinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini rahatça kullanacağı asayiş ve huzur ortamı sağlanmış olup,kamu düzenine yönelik güvenlik güçlerimizce uygulanan tedbirlerin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve kamu düzenin bozulmasının önlenmesi amacıyla 14.11.2016 Pazartesi gününden itibaren saat 22.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı; 08.02.2017 Çarşamba gününden itibaren saat 23.00 ile 02.30 arasında uygulanacaktır" denildi.

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