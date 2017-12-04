Şırnak'ta su kuyusuna düşen 3 işçiden 1'inin cesedine ulaşıldı

Şırnak’ın merkez Balveren Beldesi Araköy mevkisinde malzemelerini almak için geldikleri kapatılmış kömür ocağındaki su kuyusuna düşen Abdurrahman ve Ömer Tunç adlı kardeşler ile İdris İnal’ın bulunmasına yönelik çalışmalarda, işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Batman ve Van’dan gelen dalgıçların da destek verdiği çalışmalarda ambulansla hastaneye getirilen cenazenin kimlik belirleme ve otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.