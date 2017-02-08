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Şırnak'ta tahrip olan yollar yenileniyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hendek-barikat operasyonları sırasında bozulan yollar belediye ekipleri tarafından düzeltiliyor.

08.02.2017 - 14:53
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Silopi İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler, oluşturdukları barikatlar ve yollara döşedikleri patlıyıcıların etkisiz hale getirilmesi için 14 Aralık 2015 ile 2 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlar sırasında tahrip olan cadde ve sokakların yenilenme çalışmaları Silopi Belediyesi tarafından sürdürülüyor.

Şırnak'ta tahrip olan yollar yenileniyor

TERÖRİSTLERİN KAZDIĞI HENDEKLİ YOLLAR, YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Silopi Belediye Başkan Vekilliğine kayyum olarak atanan Silopi Kaymakamı Savaş Konak, şu ana kadar ilçede 49.5 kilometrelik yol yenileme çalışmasının yapıldığını söyledi.

Şırnak'ta tahrip olan yollar yenileniyor

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATİNDE SICAK ASFALT DÖŞENİYOR

İlçede huzur ortamının tesis edilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütülürken, caddelere daha önce döşenen parke taşları kaldırılarak yerine sıcak asfalt döşeniyor.

Belediye ekipleri tarafında yapılan çalışmalar ise, Silopi'de sokağa çıkma yasağının devam ettiği saat 23.00 ile 02.30 arasında yapıldığı belirtildi.

Şırnak'ta tahrip olan yollar yenileniyor

Şırnak'ta tahrip olan yollar yenileniyor

Şırnak'ta tahrip olan yollar yenileniyor

Şırnak'ta tahrip olan yollar yenileniyor

Şırnak'ta tahrip olan yollar yenileniyor

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