Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ın Uludere ilçesi Giresumunu Dağı'ndaki operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı, 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve 48. Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine engellemeye yönelik Giresumunu Dağı'nda operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı mağaralarda, çok sayıda mühimmat ile yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.
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