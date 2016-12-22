taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.682
USD
3,5114
EURO
3,6759
ALTIN
127,59
PETR
54,1150

Şırnak'ta terör operasyonu

TSK, Şırnak Uludere ilçesi Giresumunu Dağı'ndaki mağaralarda, terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi.

AA | 22.12.2016 - 13:25
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şırnak'ın Uludere ilçesi Giresumunu Dağı'ndaki operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şırnak'ta terör operasyonu

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı, 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve 48. Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine engellemeye yönelik Giresumunu Dağı'nda operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı mağaralarda, çok sayıda mühimmat ile yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.

Şırnak'ta komandoların hava hücum harekatı VİDEO

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta terör operasyonu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

69
KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

59
El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

161
Trump: Olanlar utanç verici

Trump: Olanlar utanç verici

287
Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

16
Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab tamamen kuşatma altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab tamamen kuşatma altında

153
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM