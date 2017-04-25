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Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

TSK, Şıranak'ta terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlediğini açıkladı.

25.04.2017 - 23:12
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Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince Şırnak kırsalında devam eden operasyonda, bir mağarada tespit edilen ve saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü üyesi teröristler, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı unsurlarının Şırnak kırsalındaki operasyonu sürüyor.

TAM İSABETLE VURULDU

Operasyon kapsamında, bir mağarada, saldırı hazırlığı içinde bulunan bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca 21.05 - 21.20 saatlerinde düzenlenen hava harekatında teröristlerin bulunduğu mağara tam isabetle vuruldu.

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