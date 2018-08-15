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Şırnak'ta terör operasyonu: 27 gözaltı

Şırnak il merkezi, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 15.08.2018 - 16:37..
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Bugün saat 04.00 sıralarında, Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde, PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde faaliyet yürüten, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanların tespiti ve yakalanması, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesi amacıyla 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Operasyon sonucunda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda örgütü destekleyici doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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