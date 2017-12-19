Şırnak’ta terör operasyonu: 9 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından Silopi, Kumçatı ve Toptepe köyünde yapılan operasyonla terör örgütüne kurye, milis, işbirlikçi olarak faaliyet gösteren 9 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, “18.12.2017 tarihinde ilimiz Silopi, merkezi ve merkeze bağlı Kumçatı beldesi ile Toptepe köyünde emniyet müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde, PKK/KCK Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) silahlı uzantısı olan YPS içerisinde kurye, milis, işbirlikçi olarak faaliyet gösteren ve KCK/TY yapılanması içerisinde de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan; il merkezinde 5, Silopi ilçesinde 1, Kumçatı beldesinde 2, ve Toptepe köyünde 1 olmak üzere toplamda 9 şahıs gözaltına alınmış olup şahıslara ait adreslerde yapılan aramalar sonucunda bulunan materyallere de el konulmuştur. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işlemler adli makamlarca yürütülmektedir.” denildi.