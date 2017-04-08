Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın bombaları bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.

Korsika adasında bağımsızlık yanlısı bir grup ile seçim toplantısı düzenleyen aşırı sağcı aday Le Pen taraftarları arasında kavga çıktı.

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Kuzey Kore'den ABD'ye füze tepkisi

ABD'nin Suriye'de Şayrat Havaüssü'ne düzenlediği füzeli saldırı ile ilgili bir açıklama da Kuzey Kore'den geldi.