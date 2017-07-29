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Şırnak'ta terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu

Şırnak'ın Uludere ve Bingöl'ün Adaklı ilçelerinde çok miktarda silah ve mühimmat ile muhtelif malzemeler ele geçirildi.

29.07.2017 - 14:15
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Genelkurmay Başkanlığından, dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bombalı saldırıda kullanılacağı belirlenen araç imha edildi.

2 MAĞARADA ROKETATAR BULUNDU

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince arazi aramasında tespit edilen 2 mağarada bir RPG-7 roketatar ve bir mühimmatı, bir biksi makineli tüfek ile 5 bin fişeği, Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki 12 sığınakta da bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ile 85 fişeği, 91 biksi makineli tüfek fişeği, 4 el yapımı patlayıcı, 190 kilo amonyum nitrat, 2 ton gıda ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

Muş'un Şenyayla kırsalında tespit edilen el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

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