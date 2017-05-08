Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, 19 Nisan'da Şırnak'ın İncebel ve Kato Dağı bölgesinde başlatılan operasyonların devam ettiği açıklayarak, terör örgütüne ait tespit edilen 25 mağarada yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleri bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, bugüne kadarki en kapsamlı silah ve malzemelerin ele geçirildiği vurgulandı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Şehit J.Bnb. Ahmet KARAMAN-2 (İncebel Dağları-Kato) Operasyonu



1. 23'üncü J.Snr. Tüm. K.lığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci J.Komd .A.K.lığı emir-komutasında; BTÖ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, BTÖ'nün kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla Güvenlik Korucuları ile takviyeli 3xJ.Komd.Tb.ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de başlayan Şehit J.Bnb. Ahmet KARAMAN-2 Operasyonu zor arazi ve hava şartlarında 19 gündür aralıksız devam etmektedir.



2. Operasyon bölgesinde (İncebel Dağları-Kato'da) Şimdiye kadar BTÖ mensuplarının kullandığı 25 adet mağara tespit edilmiştir. Mağaraların aramalarına emniyetli bir şekilde devam edilmektedir.



3. 06-07 Mayıs 2017 tarihlerinde tespit edilen mağaralarda yapılan aramalarda başta çeşitli çaplarda havan silahları, Doçka Uçaksavar Silahı, Biksi Makineli Tüfekleri, Kaleşnikof Piyade Tüfeği olmak üzere çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirilmiştir.



4. Söz konusu mağaraların BTÖ'nün Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu değerlendirilmektedir. Ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleri ile BTÖ'nün lojistik desteğine Şırnak'ta son yılların en büyük darbesi vurulmuştur.



5. Anılan silah, teçhizat ve mühimmatın bugüne kadar icra edilen TMH operasyonlarında bir seferde örgütten ele geçirilen en fazla malzeme olduğu değerlendirilmektedir.



6. Ayrıca, mağaraların içine erişimi sağlayacak ve onları kullanılmaz hale getirecek makinelerin operasyon bölgesine gönderilmesi maksadıyla, Kato Dağı eteklerinden zirvesine doğru yol yapımı çalışmaları 8 dozer, 3 ekskavatör ve çeşitli iş makineleri ile devam etmektedir."

ŞIRNAK'TA 3 TERÖRİST TESLİM OLDU

Şırnak'ta terör örgütünden kaçan 3 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'nda, daha önce PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten biri yaşı küçük 3 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teröristlerin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.