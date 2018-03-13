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Şırnak'ta terör örgütüne PENÇE-8 Operasyonu

PKK'ya yönelik düzenlen operasyonda, Bestler-Dereler mevkisinde tespit edilen 2 sığınak ve 1 depoda yapılan aramada uzun namlulu silah, 4 taarruz el bombası ve RPG-7 roketatar silahı bulundu.

AA | 13.03.2018 - 16:28..
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Valilikten yapılan açıklamada, PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütüne ait sığınak ve barınakların tespit edilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca önceki gün "PENÇE-8 Operasyonu"nun başlatıldı.

Şırnak'ta terör örgütüne PENÇE-8 Operasyonu

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, Bestler-Dereler mevkisinde 2 sığınak ve 1 depo tespit edildiği belirtilen açıklamada, aramalarda kalaşnikof piyade tüfeği, 4 taarruz el bombası, RPG-7 roketatar silahı ve 42 sevk fişeği, 20 dinamit, 33 RPG-7 antipersonel roket mühimmatı, 3 bin 100 Bixi makineli tüfek fişeği, 12 antitank roket mühimmatı, roketatar optik nişangahı, bin kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, ısı güdümlü tanksavar mühimmatı, 300 doçka mühimmatı, M-16 piyade tüfeği dipçiği, AK-47 piyade tüfeği dipçiği, 8 büyük pil, 20 metre kablo, 15 şarjörlük, 10 palaska, el feneri ve uyku tulumu ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Şırnak'ta terör örgütüne PENÇE-8 Operasyonu

Şırnak'ta terör örgütüne PENÇE-8 Operasyonu

Şırnak'ta terör örgütüne PENÇE-8 Operasyonu

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