Şırnak'ta terör saldırısı: 1 güvenlik korucusu şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Hilal beldesinde, arazi pusu görevi yürüten güvenlik korucularına teröristlerce saldırı gerçekleştirildi.
Çıkan çatışmada 4 güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralılar, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir güvenlik korucusu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI
Yaralanan 3 güvenlik korucusu tedavi altına alınırken, teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.