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Şırnak'ta terör saldırısı: 1 güvenlik korucusu şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 korucu da yaralandı.

02.07.2017 - 03:07
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Şırnak'ta terör saldırısı: 1 güvenlik korucusu şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Hilal beldesinde, arazi pusu görevi yürüten güvenlik korucularına teröristlerce saldırı gerçekleştirildi.
Çıkan çatışmada 4 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralılar, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir güvenlik korucusu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Yaralanan 3 güvenlik korucusu tedavi altına alınırken, teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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