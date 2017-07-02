Şırnak'ta terör saldırısı: 1 güvenlik korucusu şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Hilal beldesinde, arazi pusu görevi yürüten güvenlik korucularına teröristlerce saldırı gerçekleştirildi.

Çıkan çatışmada 4 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralılar, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir güvenlik korucusu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Yaralanan 3 güvenlik korucusu tedavi altına alınırken, teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.