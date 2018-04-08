taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0451
EURO
4,9683
ALTIN
173,15
PETR
67,0400

Şırnak'ta teröristlerin erzak deposu ele geçirildi

Cudi dağında teröristlerin depo olarak kullandığı bir mağara, içinde çok miktarda erzak ve yaşam malzemesiyle birlikte ele geçirildi.

İHA | 08.04.2018 - 01:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yurt içindeki terörist unsurları temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca hız verilen terörle mücadele operasyonları sonucunda kırsaldaki teröristlere ağır darbe indirildi.

Bölücü teröristlerden temizlenen Cudi dağında yapılan arama çalışmalarında, teröristlerce kullanılan mağaralar ele geçirildi. Depo olarak kullanıldığı belirtilen bir mağarada, çok miktarda erzak ve yaşam malzemesi bulundu. Yapılan arama çalışmalarına ilişkin görüntüler TSK’nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı
Gaziantep'in Araban ilçesinde sürücü kursunda çalışan bir kadın, tartıştığı kişi tarafından 7 kez bıçaklanarak öldürüldü.
Rum vatandaşını öldüren zanlı Yalova’da teslim oldu
Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde Rum vatandaşı Solomos Apostolidis’i öldürerek Türkiye’ye kaçan zanlı Yalova’da polise teslim oldu.
Başına tuğla düşen inşaat mühendisi öldü
Hatay'da İnşaat Mühendisi Mehmet Cabir Günay, çalıştığı inşaatta başına tuğla düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Hayvansever kadın civciv satıcısıyla kavga etti
Kadıköy Cuma Pazarı’nda civciv satışı yapan kişiyle, satışa tepki gösteren hayvansever kadın arasında arbede yaşandı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

64
Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı

Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı

13
Barcelona La Liga'da Sociedad'ın rekorunu egale etti

Barcelona La Liga'da Sociedad'ın rekorunu egale etti

1
Bolu'da deprem

Bolu'da deprem

14
Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü

25
Rum vatandaşını öldüren zanlı Yalova’da teslim oldu

Rum vatandaşını öldüren zanlı Yalova’da teslim oldu

7
Hakkari'de 30 bölgede sokağa çıkma yasağı

Hakkari'de 30 bölgede sokağa çıkma yasağı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM