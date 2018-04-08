1 Avrupa Birliği, İsrail'e tepkili Avrupa Birliği, İsrail güçlerinin Gazze'de barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere ateş açmasına tepki gösterdi.

2 Şırnak'ta teröristlerin erzak deposu ele geçirildi Cudi dağında teröristlerin depo olarak kullandığı bir mağara, içinde çok miktarda erzak ve yaşam malzemesiyle birlikte ele geçirildi.

3 Barcelona La Liga'da Sociedad'ın rekorunu egale etti Messi'nin golleriyle Leganes'i 3-1 mağlup eden ve yenilmezlik serisini 38 maça çıkaran Barcelona, bu alanda Real Sociedad'ın rekoruna ortak oldu.

4 Erzincan'da ambulans kaza yaptı: 4 yaralı Erzincan-Gümüşhane karayolunun Ahmediye mevkisinde devrilen ambulansta 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı

5 Doğu Guta'da rejim yine kimyasal silahla saldırdı: 40 ölü Suriye ordusunun düzenlediği bimyasal gazlı saldırı'da en az 40 kişi hayatını kaybetti.

6 Tartıştığı genç kadını defalarca bıçakladı Gaziantep'in Araban ilçesinde sürücü kursunda çalışan bir kadın, tartıştığı kişi tarafından 7 kez bıçaklanarak öldürüldü.