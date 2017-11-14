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Şırnak'ta toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonla toprağa gömülü vaziyette mühimmat bulundu. Operasyonlar devam ediyor.

14.11.2017 - 16:09
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Güneyyaka köyü kırsalında düzenlenen operasyonla toprağa gömülmüş mühimmat bulundu.

Şırnak'ta toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "13 Kasım 2017 günü ilimizin Beytüşşebap ilçesi Güneyyaka Köyü kırsalında toprağa gömülü çuval içerisinde silah ve mühimmat olduğu duyumunun alınması üzerine, 14 Kasım 2017 günü bölgede icra edilen operasyon neticesinde; 3 adet RPG-7 Antitank mühimmatı, 1 adet RPG-7 Antipersonel mühimmatı, 120 adet 5.56 mm’lik piyade tüfeği fişeği, 500 gr. C-4 patlayıcı, 14 adet elektirikli fünye, 3 adet radyo alıcısı, 1 adet el telsizi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir." denildi.

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