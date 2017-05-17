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Şırnak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Küpeli Dağı'nda araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit düştü

17.05.2017 - 10:45
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Şırnak'ın Küpeli Dağı Görmeç Bölgesi'nde geçen Pazartesi günü arazi arama ve taraması sırasında, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan 3 askerden Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan, Şırnak'taki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞEHİT DÜŞTÜ

DHA'nın haberine göre; Tedaviye alınan Uzman Çavuş Vuruşkan, bu sabah yaşam mücadelesini kaybedip şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Vuruşkan'ın acı haberi, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde yaşayan yakınlarını yasa boğdu.

CENAZESİ ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Eşi Fatma, annesi Hüsne ve babası Mehmet'in Ankara'da bulunduğu, 3 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Vuruşkan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'ne bağlı Hamzalar Köyü'nde yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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