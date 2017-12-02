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Şırnak'ta yaşlı adam dolandırıldı

Silopi'de 3 kişi 86 yaşındaki adamı eve bırakmak için otomobilleriyle alıp, bin 400 lirasını sahte paralarla değiştirdi.

DHA | 02.12.2017 - 19:15..
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Silopi ilçesinde yaşayan Sait Baltacı, emekli maaşını bankadan çektikten sonra eve doğru gittiği sırada, yanında duran bir otomobildeki 3 kişi, kendisini gitmek istediği yere bırakmayı teklif etti.

FARK ETTİRMEDEN PARALARI DEĞİŞTİRDİLER

3 kişi yardım topladıklarını, kendisinin de imkanı varsa destek olmasını istedi. 3 kişi, Baltacı'nın cebindeki bin 400 lirayı fark ettirmeden sahtesiyle değiştirdi. Durumu fark edince Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne giden Sait Baltacı şikayetçi oldu.

Şırnak'ta yaşlı adam dolandırıldı

'CAMİYE GÖTÜRECEĞİZ' DEDİLER

Şikayetin ardından başından geçenleri anlatan Baltacı, sahte paraları polise teslim ettiğini ifade ederek, "Senin paran var dediler, benim param yok dedim. Vallahi senin cebinde para var dediler. Kendi paralarını çıkarttılar. Ben de kendi paramı çıkarttım. Para saydıktan sonra 'seni camiye götüreceğiz' dediler. Benim paramı sahtesiyle değiştirdiler, beni kandırdılar" dedi.

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