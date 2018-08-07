Şırnak'taki operasyonda 5 PKK'lı öldürüldü

Vedat Milor, ABD’de doğup büyüyen kızı ile eve posta getiren bir memur arasında yaşananları Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Plastik alışveriş poşetlerinde yeni dönem başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetleri tüm satış noktalarından ücretli olarak temin edilecek.