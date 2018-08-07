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Şırnak'taki operasyonda 5 PKK'lı öldürüldü

Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde düzenlenen operasyonda, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA | 07.08.2018 - 19:39..
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Şırnak'taki operasyonda 5 PKK'lı öldürüldü

Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde düzenlenen operasyonda, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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