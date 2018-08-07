Şırnak'taki operasyonda 5 PKK'lı öldürüldü

6Esenyurt'ta oğlunu darbeden baba tutuklandı
Esenyurt'ta dün oğlunu darp ettikten sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenirken, polisin kurtardığı adam Nidhal Mohammed Tımraz sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3Burak Özçivit: Tükendim
Tükenmişlik sendromuna yakalandığı için psikiyatri tedavisi gördüğü konuşulan ünlü oyuncu Burak Özçivit, açıklama yaptı.
4Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı
Gazeteci Nedim Şener, sade vatandaşların ve devletin dövize karşı duyduğu hassasiyeti, AK Parti döneminde zenginleşen holding sahiplerinden de beklediğini belirtti.