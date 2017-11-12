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Şırnak'taki operasyonda ele geçirilenler

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda Rus yapımı tanksavar füzesi bulundu.

12.11.2017 - 16:17
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Şırnak'taki operasyonda ele geçirilenler

Türk Silahlı Kuvvetleri, havadan ve karadan yapılan operasyonlarla terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.

MAĞARADA RUS FÜZESİ BULUNDU

Örgüte yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken daha önceki operasyonlarda Amerikan silahlarının ele geçirildiği mağaralardan şimdi de Rus yapımı füze çıktı.

Şırnak'taki operasyonda ele geçirilenler

Şırnak'taki operasyonda ele geçirilenler

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇTİ

Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda tespit edilen 22 sığınak ve 4 depoda çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.

Sığınak ve depolardaki aramalarda, 130 milimetre çapında, 2 bin metre menzilli yabancı menşeli METİS tanksavar silahı, 130 milimetre tel güdümlü METİS tanksavar mühimmatı, 82 milimetre havan, roketatar, 2 keskin nişancı tüfeği, bir biksi makinalı tüfek, 10 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 M-16 piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat ve bol miktar yaşam malzemesi ile İncil bulundu.

Şırnak'taki operasyonda ele geçirilenler

ŞIRNAK'TA İLK KEZ BULUNDU

Daha önce PKK terör örgütü yanlısı sosyal medya hesaplarında görüntüleri paylaşılan METİS tanksavar füzesinin kartuşu, 2015 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ele geçirilirken, Şırnak bölgesinde silahının ilk kez ele geçirildiği belirtildi.

Şırnak'taki operasyonda ele geçirilenler

FÜZENİN DEĞERİ 70 BİN DOLAR

Sovyetler Birliği tarafından 1992 yılında geliştirilen, yarı otomatik güdümlü tanksavar füzesi sınıfında olan METİS, tanklara ve helikopterlere karşı kullanılıyor. Omuzdan veya tripod üzerinden ateşlenen füzenin, 13.8 kilo ağırlığında ve 98 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilirken, füzede 10 kilo TNT'ye eşdeğer nitelikte HEAT harp başlığı kullanılıyor.

2 kilometre etkili menzili bulunan füzenin başlığı, saniyede 200 metre hızla seyrederken, değerinin ise 70 bin Dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Şırnak'taki operasyonda ele geçirilenler

Şırnak'taki operasyonda ele geçirilenler

Şırnak'taki operasyonda ele geçirilenler

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