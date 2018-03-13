TSK’nın Suriye’nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere yola çıkacak 600 asker ve 60 güvenlik korucusu için Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Şırnak’tan 660 asker ve korucu Afrin’e gitti - VİDEO

DUALARLA GÖNDERİLDİLER

Uğurlama törenine, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Şırnak Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, il Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, askerlerin eş ve çocukları katıldı. Harekata katılan askerler için kurban kesildi, dualar edildi.

KOMANDOLARIN VEDASI DUYGULANDIRDI

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak askerlere seslenerek, görevlerinde başarılar diledi.

Komandoların eş ve çocuklarıyla vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Şırnak’tan 660 asker ve korucu Afrin’e gitti - FOTO GALERİ