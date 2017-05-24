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Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Kato Dağı'nda devam eden operasyonda 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

24.05.2017 - 20:43
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Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı bölgesinde 19 Nisan'dan beri devam eden operasyonlar kapsamında, bugün akşam saatlerinde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı.

Açılan ilk ateşte 3 Özel Harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, helikopterle bölgeden alınarak Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na getirildi.

YARALI POLİSLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

Burada hazır bekleyen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Bölgede kıstırılan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışmaların devam ettiği bildirildi.

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