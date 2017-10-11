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Sırp bakandan Osman Aga türküsü

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna düzenlenen yemekte Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Daciç, 'Osman Aga' türküsünü seslendirdi.

11.10.2017 - 01:51
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Sırp bakandan Osman Aga türküsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donguarde'de, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in onuruna verdiği yemeğe katıldı.

KAPIDA KARŞILADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı yemeğe gelişlerinde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile eşi Tamara Djukanovic kapıda karşıladı.

Sırp bakandan Osman Aga türküsü VİDEO

SIRP BAKANDAN TÜRKÇE TÜRKÜ

Basına kapalı gerçekleşen yemekte, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic da yer aldı. Yemek sırasında bir ara Bakan Dacic Türkçe 'Osman Aga' türküsünü seslendirdi.

Sırp bakandan Osman Aga türküsü

ERDOĞAN TEMPO TUTTU

Bakanın bu muhteşem performansı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak tempo tuttu.

Sırp bakandan Osman Aga türküsü

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