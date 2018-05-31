taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.514
USD
4,4908
EURO
5,2623
ALTIN
188,48
PETR
77,8900

Sırp basını: Aslı Enver ile Tosic aşk yaşıyor

Sırp basını, masa başı yaptığı haberlerle şaşırtmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 14:08..
  1. Haberler
  2. Magazin

Mustafa Sandal'la boşanmak üzere olan Emina Sandal'ın eski aşkı Marko Miskovic'e döndüğünü iddia eden Sırp basınından bir iddia daha geldi.

YENİ YENGE ASLI ENVER

Sırbistan'daki Express gazetesi, Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena'yı Murat Boz'la geçen ay ayrılan Aslı Enver'le aldattığını yazdı.

Sırp basını, Aslı Enver ve Dusko Tosic arasındaki dedikoduyu Türk basınına dayandırdı. Ancak bugüne kadar böyle bir haber Türk basınında yer almadı. Aslı Enver'le Dusko Tosic'in aşk yaşadığını iddia eden Sırp basını, oyuncunun hayranlarının tepkisini çekti. Ünlü çift, geçen gün Sırbistan'daki bir düğünde el ele objektiflere yansıdı.

Sırp basını: Aslı Enver ile Tosic aşk yaşıyor

Sırp basını: Aslı Enver ile Tosic aşk yaşıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

622
Mehmet Ağar AK Parti için sahada

Mehmet Ağar AK Parti için sahada

112
ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

ABD'den S-400 itirafı: F-35'ler ile birlikte tutamayız

258
Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

Meral Akşener'in Muharrem İnce öngörüsü

136
Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

Financial Times'ta yayınlanan 24 Haziran analizi

246
Altının fiyatı dolar kurunun etkisiyle düştü

Altının fiyatı dolar kurunun etkisiyle düştü

85
Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

Suudi Prenses Vogue dergisine kapak oldu

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM