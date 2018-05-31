Sırp basını: Aslı Enver ile Tosic aşk yaşıyor

Mustafa Sandal'la boşanmak üzere olan Emina Sandal'ın eski aşkı Marko Miskovic'e döndüğünü iddia eden Sırp basınından bir iddia daha geldi.

YENİ YENGE ASLI ENVER

Sırbistan'daki Express gazetesi, Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena'yı Murat Boz'la geçen ay ayrılan Aslı Enver'le aldattığını yazdı.

Sırp basını, Aslı Enver ve Dusko Tosic arasındaki dedikoduyu Türk basınına dayandırdı. Ancak bugüne kadar böyle bir haber Türk basınında yer almadı. Aslı Enver'le Dusko Tosic'in aşk yaşadığını iddia eden Sırp basını, oyuncunun hayranlarının tepkisini çekti. Ünlü çift, geçen gün Sırbistan'daki bir düğünde el ele objektiflere yansıdı.