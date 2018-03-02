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Sırp basını: Emina eski aşkı Marko'ya dönecek

Emina Sandal ile Mustafa Sandal evlerini 6 ay önce ayırdı.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 08:39..
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Sırp basını: Emina eski aşkı Marko'ya dönecek

Mustafa Sandal 10 yıllık eşi, Sırbistanlı şarkıcı Emina Sandal’dan boşanıyor. Çiftin ayrılığıyla ilgili Sırp magazin basınında şöyle yer almıştı: “Emina eski sevgilisi Marko Miskovic’e dönüyor.” Sırp basınını yalanlayan Emina, “Marko’yu 11 yıldır görmüyorum” demişti. Mustafa Sandal da boşanmalarına ihanetin neden olmadığını açıklamıştı.

"AİLE EMİNA'YI İSTEMEDİ"

Emina ne kadar yalanlasa da Sırp basını yeni haberler yapmaya devam ediyor. Bu kez ayrılık hakkında yeni bir iddia ortaya attı. ‘Alo!’ adlı magazin dergisi, Marko Miskovic’in babasının Emina’yı istemediğini, çiftin aile baskısı yüzünden ayrıldığını yazdı.

"SEN BENİM KADERİMSİN EMİNA"

Haberdeki şu detaylar da dikkat çekti: “Marko, Emina’ya ‘Bizi babam ayırdı ama sen benim kaderimsin. Yeniden denemeliyiz’ diye mesaj attı. Emina Sandal da eski aşkıyla yeniden bir araya gelmeyi düşünüyor.”

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