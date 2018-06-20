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Sırrı Süreyya Önder 24 Haziran'da zafer bekliyor

1 Kasım'da yapılan seçimlerden sonra büyük bir üzüntü yaşayan HDP'li Önder, 24 Haziran'da kutlamalara Ankara'dan başlayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 06:59..
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Sırrı Süreyya Önder 24 Haziran'da zafer bekliyor

Türkiye geri sayıma geçti.

24 Haziran'da sandık başına gidecek millet, ülkenin kaderini oylayacak.

Seçimler için artık son düzlüğe girilirken terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den iddialı bir açıklama geldi.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, partisinin mitinginde umut dağıttı.

Seçimlerden zaferle ayrılacaklarını savunan Önder, kutlamaya Ankara'dan başlayacaklarını söyledi.

1 KASIM HEZİMETİ

1 Kasım'daki seçimlerde de benzer açıklamalar yapan HDP'li vekil, sonuçları görünce uzun süre kendine gelememişti.

Önder, "Demokratik zaferimiz yakındır. Barış yakındır. Umut içimizdedir. İlk demokratik zaferimizi kutlamaya Ankara'dan başlayacağız." diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önder 24 Haziran'da zafer bekliyor

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