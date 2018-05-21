Sırrı Süreyya Önder HDP listesinde yer almadı

Halkların Demokratik Partisi MYK milletvekili aday listesine son şeklini vermek için toplandı.
Bugün belirlenen listeye göre HDP'nin Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder yeni dönemde milletvekili adayları arasında gösterilmedi.
"POLİTİK FİLM ÇEKECEĞİM"
Önder, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonra sinemacı ve yazar kimliğimle HDP mücadelesini yürüteceğim" dedi.
PERVİN BULDAN VE SEZAİ TEMELLİ'NİN YERİ BELLİ OLDU
Hazırlanan listeye göre HDP Eş Başkanı Pervin Buldan İstanbul'dan, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ise Van'dan milletvekili adayı gösterilecek.