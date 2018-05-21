Sırrı Süreyya Önder HDP listesinde yer almadı

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yüksek lisans ve doktoraya kayıtlı öğrencilere tez ve araştırma bursları verecek.

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ı 2. ön eleme turunda birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

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Deniz Akkaya: Ölüm sizden daha çok iş yapar

Sunucu manken Deniz Akkaya, sosyal medyada kendisini eleştiren hem cinslerini aşağılayan bir yorum yaptı.