Sırrı Süreyya Önder HDP oylarındaki düşüşe inanmıyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, genel seçimlerden önce barış mesajları vererek seçmenlerin oylarına talip oldu.

TERÖRLE İLİŞKİ

Genel seçimlerden sonra ise, HDP'li vekiller askerlere ve polislere hain pusular kuran teröristlerin cenazelerinde boy gösterdi.

7 Haziran ile 1 Kasım arasında büyük bir düşüş yaşayan HDP, kıl payıyla barajı geçti.

"HDP OYLARI BİR SANTİM GERİLEMİYOR"

Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre ise HDP barajı geçemiyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, oylarında bir düşüş yaşanmadığını ifade etti.

Önder, "HDP’nin oyları bir santim gerilemiyor." diye konuştu.