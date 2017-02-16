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Sırrı Süreyya Önder oran verdi: Evetçiler kaybedecek

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, referandum öncesi '7 Haziran' havasının bulunduğunu belirtti, "Hayır çıkacak" dedi.

16.02.2017 - 12:42
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Sırrı Süreyya Önder oran verdi: Evetçiler kaybedecek

Sırrı Süreyya Önder oran verdi: Evetçiler kaybedecek

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kürtler dahil bütün muhaliflerin şimdiye kadar uygulanan politikalarla referandumda hesaplaşacağını söyledi. Önder, “Hayır çıkacak. Biz birçok alanda 7 Haziran havasını teneffüs ediyoruz. 17 Nisan’dan itibaren barışı örgütlemeye başlayacağız” dedi.

EVET OYU EN FAZLA YÜZDE 40-42

Referandum sonucuyla ilgili bir tahminde bulunan Önder,  şunları söyledi:

AKP’nin yarattığı günlük manşet çarkından beslenen bir kesim var. Bir kesim bizim halen ulaşamadığımız muhalif kesimin ulaşamadığı kendisini baskı altında hisseden ve ancak AKP iktidarı ile güvende olduğu yanılsamasını yaşayan bir diğer kesim. Bu iki kesim ‘Evet’e müşteri olacaktır. Ben AKP’nin aldığı oyun çok gerisinde bir ‘Evet’ çıkacağını görüyorum. Ben yüzde 40-42 bandının üzerine çıkamayacaklarını düşünüyorum.

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