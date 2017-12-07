Sırrı Süreyya Önder terörün hedefi olabileceğine inanmadı

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Terör soruştumasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın hakim karşısına çıkarılmamasıyla ilgili konuşan Önder, valiliği buna karışamayacağını ifade etti.

"MİLLETİN AKLIYLA GEÇEREK..."

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadında siyaset yapan Sırrı Süreyya Önder, güvenlik gerekçesiyle alınan karara ilişkin, "Selahattin Başkanın mahkemesini bir vali yasaklayamaz, üstelik milletin aklıyla dalga geçerek “Terörün hedefi olmasınlar.”mış diye.





Eş başkanlarımızı, ziyaretçilerimizi, siyasetçilerimizi, halkımızı hiçbir zeminde yalnız bırakmayacağız; türkü tadında bir dayanışma, türküler kadar halis bir direnişle sizi o arabesk mahrece mahkum edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'den PKK itirafı