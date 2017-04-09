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Sırrı Süreyya Önder'den iddialı referandum açıklaması

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, referandum çalışmalarında yaptığı konuşmada, "Zaferimiz şimdiden kutlu olsun" dedi.

09.04.2017 - 15:33
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Sırrı Süreyya Önder'den iddialı referandum açıklaması

Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanıyor.

AK Parti, MHP ve CHP gibi referandum çalışmalarına devam eden HDP'nin düzenlediği etkinliğe katılan HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, iddialı bir açıklama yaptı.

"ZAFERİMİZ ŞİMDİDEN KUTLU OLSUN"

Referanduma 7 gün kaldığını söyleyen Önder, zaferin şimdiden kutlu olmasını ifade etti. HDP'li vekil, "Bu bir haftayı canımızı dişimize takıp değerlendireceğiz. Demokratik zaferimiz şimdiden kutlu olsun." şeklinde konuştu.

Sırrı Süreyya Önder'den iddialı referandum açıklaması

FOTOĞRAF: Sırrı Süreyya Önder ve Figen Yüksekdağ, 1 Kasım gecesi seçim sonuçlarını oldukça üzgün karşılamıştı.

Sırrı Süreyya Önder'den iddialı referandum açıklaması

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