Sırrı Süreyya Önder'in İzmir Marşı rahatsızlığı

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, referandum sürecini Reuters'a değerlendirdi.

MEHTER MARŞI İLE İZMİR MARŞI

Şu andaki oyları başa baş gördüklerini ancak "evet" ve "hayır" kampanyalarının sakıncalı yürütüldüğünü söyleyen Önder, şöyle konuştu: "Türkiye Mehter Marşı ile İzmir Marşı arasına sıkıştırılmak isteniyor.

"İKİSİNDEN DE ORTAK BİR GELECEK ÇIKMAZ"

Oysa bu ikisinden de ortak bir gelecek ve demokratik bir ülke çıkmaz. Türkiye gibi çok kültürlü bir iklimde yerelin karar süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaların gelişmesi lazım.

'Hayır çıktı ve biz bildiğimiz gibi yapmaya devam edeceğiz' düşüncesi demokratik geleceğimiz için bir yarar sağlayamaz."