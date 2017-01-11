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Sırrı Süreyya Önder'in konuşmasında Devlet Bahçeli bakışı

Sırrı Süreyya Önder, Meclis'teki Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinde söz alınca Devlet Bahçeli'nin attığı bakış dikkat çekti.

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 13:44
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Sırrı Süreyya Önder'in konuşmasında Devlet Bahçeli bakışı

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis Genel Kurulu’nda devam eden Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında söz aldı.

Önder'in konuşması sırasında onu dinleyen Bahçeli'nin sıkılmış bir şekilde baktığı an fotoğraflandı.

Sırrı Süreyya Önder'in konuşmasında Devlet Bahçeli bakışı

Oylarını gizli kullanmayan vekillere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Önder ise şöyle konuştu:

"BU TARTIŞMALAR ANCAK ERGENE YAKIŞIR"

“Siyasi ve demokratik olgunluk” denilen bir şey var. Bütün bu tartışmalar niye çıkıyor? Ancak bir ergene yakışır “Bakın, ben bu oyu verdim” demek, bunu göstere göstere yapmak. Değilse bir paniğin işaretidir, bir korkunun, itham altında kalmanın. Şimdi, bütün grubu bu havaya sokmuşsunuz.

Sırrı Süreyya Önder'in konuşmasında Devlet Bahçeli bakışı

"SEGBİS İLE İFADE ALIYORSANIZ OTURUMLARA KATILIMI DA SAĞLAMALISINIZ"

Bu Parlamentonun 11 vekilinin nasıl SEGBİS’le ifadesini almayı biliyorsunuz, Hakkâri’deki dava için Edirne’den bir şekilde bir yol bulup bağlayabiliyorsunuz; hâlen dokunulmazlığı devam eden o vekillerin gelip bu yasama faaliyetine katılması lazım, bu yok.

Bu olmayınca böyle eften püften, sizin de panik eseri yaptığınız ve tamamen artık saçmalığın dik âlâsı boyutuna varan, burada ancak liseli gençlerde hoş görülebilecek birbirine gösterme, beraber kabine girme gibi eylemlerle iş buraya getiriliyor.

Sırrı Süreyya Önder'in konuşmasında Devlet Bahçeli bakışı

"SİZ İHSAS-I REY'İN HİMALAYA'SINA ÇIKTINIZ"

“Hayır” oylarında bir düşüş oldu. Herkes gözünü açmış HDP’yi bir iftirayla boğmak için bekliyordu, “Fire verdiler, şöyle oldular, böyle oldular.”

Bakın, bu tartışmalardan eser kalmadı şimdi, “hayır” tutumumuzu en net bir şekilde belirttik, İhsas-ı rey konusunda size söylenecek bir tek şey vardır; iman hayadandır. Siz artık ihsah-ı reyin Himalaya’sına çıktınız."

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