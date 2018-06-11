Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında Millet İttikafı adı altında birleşen siyasi partiler, ilkelerini kenara bıraktı.

Meclis'teki çoğunluk için saha çalışmalarında HDP'ye de oy çağrıları yapıldı.

Örgütün siyasi kanadı için yapılan bu çağrılardan sonra, HDP'nin kirli geçmişi seçmenlere hatırlatıldı.

24 Haziran sürecinde, Kandil'de çekilen fotoğrafların hatırlatılmasını değerlendiren Sırrı Süreyya Önder, eleştirileri kabul etmedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'de siyaset yapan Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşlarıyla Kandil'de sık sık bir araya geliyordu.

"SUÇ DELİLİ GİBİ KULLANILIYOR"

Fotoğrafların suç niteliği taşımadığını belirten Sırrı Süreyya Önder, seçimlerde CHP'den emanet oy alabilmek için yine barış söylemlerini ortaya attı.

HDP'li Önder, şunları söyledi: "Bilinçli olup olmamasının ötesinde bu, çok ahlak dışı bir yöntemdir. Bu söylenenlerin ahlakla, doğrulukla gerçeklerle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Anadolu’da bir söz vardır: “Eli bağlı olanı herkes döver.” Haktan ve yeri geldiğinde kabadayılıktan dem vuran bu literatür, yüreği yetiyorsa Selahattin Bey’le eşit koşullarda tartışmayı seçmelidir. Selahattin Bey sahipsiz değildir. Biz hepimiz Türkiye’de bize oy vermeyenler de dahil yüz binlerce kişinin kalbinde yeri olan belki tek liderdir. Kendi çeperinin dışındaki insanların saygısını kazanabilen ender liderlerden biridir. Medyadaki kampanyaya baktığınızda Kandil fotoğrafları bir suç delili gibi kullanılıyor."