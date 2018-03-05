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Sırt ve boyun ağrılarıyla mücadele etmenin 7 yolu

Doktorlar, sırt ve boyun ağrıları için yapılması gereken 7 maddeyi sıraladı.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 11:25..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Sırt ve boyun ağrıları, kimisi için zaman zaman dayanılmaz bir hal alıyor. Kimisi de bu ağrıları kronik olarak yaşarken tedavi sürecinde zorlanıyor.

1- AĞRILARIN HASTALIK HABERCİSİ OLABİLECEĞİNİ KABULLENİN

Bu ağrılardan kurtulmanın 7 yolu The Guardian gazetesinde sıralandı. Sıralamanın ilk maddesinde; ağrıların bir hastalığın habercisi olabileceğini kabullenmek gerektiği belirtiliyor.

2- DOKTORA BAŞVURUN

Her dört kişiden biri; üç ay boyunca kronik olarak (uzun süreli) sırt ve boyun ağrısı çekiyor. Doktorları bu ağrıların yüzde 90'ının kireçlenmeden kaynaklandığını ve böyle durumlarda doktora başvurulması gerektiği konusunda uyarıyor.

Sırt ve boyun ağrılarıyla mücadele etmenin 7 yolu

3- TENS UYGULANABİLİR

Kronik ağrılar için doktorlar; transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonu (Tens-Transcutaneous electrical nerve stimulation) uygulanmasını uygun görüyor. Bu tedavi yönteminde vücuda elektrik akımı verilerek beynin endorfin salgılanması sağlanıyor. Beynin salgıladığı endorfin de doğal 'ağrı kesici etkisi' yaratıyor.

4- AVUSTRALYA, KANADA VE HOLLANDA FARKLI YÖNTEMLERE BAŞVURUYOR

Dünyanın çeşitli yerlerinde kronik olarak ağrı çekenler için farklı yöntemler de bulunuyor. Bazı ot çeşitleri ağrıları azaltıyor. Özellikle Kanada, Hollanda ve Avustralya bu otlara başvuran ülkeler arasında öne çıkıyor. Ancak bu yöntemler kesin bir çözüm sunmuyor.

5- ACI SÜRÜLEBİLİR

Ağrıya karşı kapsaisin maddesi da kullanılabilir. Kapsaisin; biberin içerisinde bulunan, hatta bibere acısını veren bir madde olarak göze çarpıyor. Çok ilginç bir şekilde ağrılı bölgeye sürülmesi de öneriliyor. Bu sayede ağrılı bölge uyarılarak ağrının dineceği ileri sürülüyor.

Sırt ve boyun ağrılarıyla mücadele etmenin 7 yolu

6- FİZİKSEL AKTİVİTE VİDEOLARI YARARLI OLABİLİR

Yetkililer ayrıca internette yararlı olacak birkaç video izleme önerisinde de bulunuyor. Uygulanacak basit fiziksel aktivitelerlerle ağrılar en aza indirilebilir.

7- AĞRI KESİCİ ALIN

Doktorlar kısa süreli, ama dayanılmaz ağrılar için ağrı kesici kullanılabileceğini de vurguluyor.

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