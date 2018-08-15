Datar Singh adlı çiftçi daha önce tarlasına ektiği soya fasulyelerini kontrol etmek için tarlasına gittiğinde sırtında soya filizi büyümüş canlı haldeki bir sıçanla karşılaştı.

Singh ve çevresindekiler şaşkınlıkla sıçanı inceleyerek videoya kaydetti.

Sırtında ot biten fare VİDEO

"SIRTINDAKİ AÇIK YARAYA DÜŞEN TOHUM BÜYÜMÜŞ OLABİLİR"

Hayvanın oldukça acı çektiği belirtilirken çiftçi Singh'in kemirgeni evine götürüp soya filizini hayvanın sırtından çıkardığı açıklandı.

Singh, soya tohumunun sıçanın sırtındaki açık yaraya düşmüş ve orada büyümeyi sürdürmüş olabileceğini söyledi.

Yakınlarındaki Barnagar'daki bir kolejde biyoloji departmanının başındaki Profesör A. Sıddıki de "Bu bir mucize. Bitkinin sıçanın boynuna yakın yerde büyümüş olmasına rağmen herhangi bir beyin hasarı olmamış." dedi.