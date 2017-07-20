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Sırtından bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da 20 yaşındaki genç, sokakta yürürken sırtından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

20.07.2017 - 09:39
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Adana'nın Seyhan İlçesi'nde 20 yaşındaki Gökhan Kavla sokakta yürürken sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

02.00 sıralarında Gökhan Kavlı'yı yaralı olarak yerde gören bir kişi onu taksi ile yakındaki bir tıp merkezine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Kavlı, ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sırtından bıçaklanan ve çok kan kaybettiği belirtilen Kavlı, kurtarılamadı.

Sırtından bıçaklanarak öldürüldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavlı'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken,  polis zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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