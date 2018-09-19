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Sis Dağı Yaylası'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Trabzon'da izinsiz yapılaşmanın en fazla olduğu Sis Dağı Yaylası’nda kaçak yapılar tek tek yıkılıyor.

İHA | 19.09.2018 - 17:59..
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Sis Dağı Yaylası'nda kaçak yapılar yıkılıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Trabzon Valiliği’ne gönderilen yazıyla birlikte Trabzon’daki yaylalarda geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren başlayan kaçak yapı yıkımları bugün de sürdü.

Düzköy ve Akçaabat ilçesine bağlı yaylalardaki yıkımların ardından ekipler, Trabzon’da yaylalardaki çarpık ve izinsiz yapılaşmanın en fazla yaşandığı Şalpazarı ilçesine bağlı Sis Dağı Yaylası’nda çalışmalarını sürdürdü.

Sis Dağı Yaylası'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Bölgeye iş makineleri ile çıkan ekipleri, yaylada yöre halkı karşılarken, herkes kendi evinin yıkılacağı endişesi ile ekiplerin çalışmasını takip etti.

YIKIMLAR DEVAM EDECEK

Yayladaki 2 kaçak yapı yıkılırken, kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası’nda yıkımların önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.

Sis Dağı Yaylası'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Sis Dağı Yaylası’nda Trabzon ve Giresun’un ortak kullandığı yüzlerce yayla evi bulunuyor.

Sis Dağı Yaylası'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Sis Dağı Yaylası'nda kaçak yapılar yıkılıyor

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