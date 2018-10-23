Sisdağı Yaylası'nda oturan herkes İmar Barışı'na başvurdu

Türkiye genelinde getirilen 'İmar Barışı' uygulamasından yararlanmak isteyen kaçak yapı sahipleri başvurularını sürdürüyor. Doğu Karadeniz'de başvuru yapanların sayısı 183 bini aştı.

Trabzon ile Giresun sınırındaki, çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası'nda da, 1070 kaçak yapının sahiplerinin tamamı, İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvuru yaptı.

BOZULAN YAYLALAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n Rize'deki Ayder Yaylası için "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak" açıklaması yapmıştı.

Bu açıklamaların ardından Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane illerinin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti.

İlk etapta Trabzon'da 1750, Giresun'da 1700, Rize'de 350, Gümüşhane'de ise 306 olmak üzere toplam 4 bin 106 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Bölgede ilk yıkımlar Uzungöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde bulunduran Trabzon'un Çaykara ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçede 6 yaylada tespit edilen 573'ü tamamlanmış, 203'ü yapım aşamasında, 776 kaçak yapı için harekete geçen ekipler Çaykara ve Köprübaşı ilçeleri sınırlarında yer alan Barma Yaylası'nda ilk yıkımı gerçekleştirdi. Bölgede kaçak yapı sahiplerinin artan tepkileri üzerine yıkımlara ara verildi.

SAYI 183 BİNİ BULDU

Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Doğu Karadeniz'de kaçak yapı sahipleri 'Yapı Kayıt Belgesi' almak için illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yaptı. Trabzon'da 110 bin, Rize'de 38 bin, Giresun'da 20 bin, Gümüşhane'de 13 bin ve Artvin'de 1400 dolayında olmak üzere 183 bine yakın başvuru oldu.

YER KALMAYAN YAYLADA HERKES BAŞVURDU

Trabzon ile Giresun sınırında yer alan ve iki ilin ortak kullandığı 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası da toplam 1070 kaçak yapı nedeniyle bölgede çarpık yapılaşma yaşanan yaylalar arasında yer alıyor.

Çarpık yapılaşma nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası'nda kaçak yapı sahiplerinin tamamı 'İmar Barışı' uygulamasından yararlanmak için başvuru yaptı. Yayla sakinleri yapı büyüklüğü ve kat sayısına göre ödeme yaptıkları Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Yapı Kayıt Belgesi almaya başladı.

'İMAR AFFI KAFAMIZI RAHATLATI'

İmar Barışı için e-devlet üzerinden başvuru yaptığını anlatan Mete Civil, "Başvuruma onay geldi, evin fotoğrafını çekip metrekaresini ölçtüm. Devlet ona göre bir bedel oluşturacak, biz de ona göre hareket edeceğiz. İmar affı bizi kafa olarak rahatlattı. En azından biri bir şey dediği zaman arkamızda devlet var. Sistem üzerinden 80 metrekareye 1080 lira bir fiyat çıktı." dedi.

YENİ KAÇAK YAPILARA SIKI TAKİP

İmar Barışı ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların yaylalarda inşaatına başladığı betonarme kaçak yapılar da sıkı takibe alındı. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanaklar tutarken valilikler de vatandaşları uyarıyor.

Uyarılarda, İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı belirtildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. Açıklamada, bu tarihten sonra yapılan veya yapımına devam edilen ruhsatsız yapılar için kesinlikle Yapı Kayıt Belgesi'nin verilmeyeceği vurgulandı.