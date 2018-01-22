Şişede cin satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı

Hindistan'da 'Alaaddin'in Sihirli Lambası' masalından esinlenen dolandırıcılar iki kişiye 'şişede cin' satmaya çalıştı. Potansiyel müşterilerini istedikleri parayı vermemeleri üzerine gasp eden 1'i polis 4 dolandırıcı gözaltına alındı.

Hindistan'ın doğusundaki Bardhaman kentinde aralarından biri polis olan 4 kişi Kalküta yakınlarındaki Baguati'de yaşayan bir kişiye 'şişede cin' satmaya çalıştı.





15 BİN DOLAR FİYAT VERDİLER

Hint polisinin verdiği bilgiye göre Baguati'de yaşayan Tapas Roy Çodhuri'ye bir arkadaşı telefon açarak ellerinde satmak için bir şeşede cin olduğunu ve serbest bırakılınca tüm dileklerini yerine getireceğini söyledi.

Konuyu bir başka arkadaşı ile tartışan Çodhuri 'cini' arkadaşıyla birlikte görmeyi kabul etti. Bu sırada polisin verdiği bilgiye göre satıcı Hintli adamı arayarak cini yaklaşık 15.000 dolara (10 lakh) satabileceğini söyledi.

OTELDE GASP EDİLDİLER