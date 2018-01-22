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Şişede cin satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı

Hindistan'da 'şişede cin' satmaya çalışan 1'i polis 4 dolandırıcı gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 17:59..
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Hindistan'da 'Alaaddin'in Sihirli Lambası' masalından esinlenen dolandırıcılar iki kişiye 'şişede cin' satmaya çalıştı. Potansiyel müşterilerini istedikleri parayı vermemeleri üzerine gasp eden 1'i polis 4 dolandırıcı gözaltına alındı.

Hindistan'ın doğusundaki Bardhaman kentinde aralarından biri polis olan 4 kişi Kalküta yakınlarındaki Baguati'de yaşayan bir kişiye 'şişede cin' satmaya çalıştı.

Şişede cin satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı

15 BİN DOLAR FİYAT VERDİLER

Hint polisinin verdiği bilgiye göre Baguati'de yaşayan Tapas Roy Çodhuri'ye bir arkadaşı telefon açarak ellerinde satmak için bir şeşede cin olduğunu ve serbest bırakılınca tüm dileklerini yerine getireceğini söyledi.

Konuyu bir başka arkadaşı ile tartışan Çodhuri 'cini' arkadaşıyla birlikte görmeyi kabul etti. Bu sırada polisin verdiği bilgiye göre satıcı Hintli adamı arayarak cini yaklaşık 15.000 dolara (10 lakh) satabileceğini söyledi.

OTELDE GASP EDİLDİLER

Dolandırıcılar üzerinde polis arması olan bir araçla buluştukları Çodhuri ile arkadaşını Bardhaman kentindeki bir otele götürdü, ardınan bir soda şişesinin içine konulan bozuk parayı göstererek para talep ettiler.

Çodhuri'nin parası olmadığını söylemesi üzerine 4 dolandırıcı adamın ve arkadaşının üzerindeki tüm para olan 600 rupiyi (yaklaşık 7 dolar) zorla alddı, ardından ikiliyi otel odasına kilitledi.

Çodhuri'nin polisi araması sonucu dolandırıcılar gözaltına alındı. Yerel mahkemenin 4 dolandırıcıyı dün kefaletle serbest bıraktığı açıklandı.

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