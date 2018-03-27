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Şişhane- Seyrantepe metrosu ulaşım sorununu çözecek

Şişhane - Seyrantepe projesi, 12 kilometre uzunluğunda olacak ve trafik sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 12:00..
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Şişhane- Seyrantepe metrosu ulaşım sorununu çözecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yeni Başkanı Mevlüt Uysal, göreve geldikten sonra İstanbul'daki metro projeleri hız kazandı ve planlanan bütün projeler yavaş yavaş hayata geçiyor.

2019 YILI SONRASINDA HİZMETE GİRECEK

Şimdi ise yeni bir metro projesi için çalışmalar hız kazandı. Bu proje ise Şişhane - Seyrantepe Raylı Sistem Hattı olacak.

Şişhane- Seyrantepe metrosu ulaşım sorununu çözecek

10 İSTASYONDAN OLUŞACAK

12 kilometre uzunluğunda olacak proje 2019 yılı sonrası hizmete girecek ve 10 istasyondan oluşacak. İstasyonlar ise; Şişli Etfal, Seyrantepe, Sultanselim, Galataderesi, Çağlayan, Perpa, Okmeydanı, Piyalepaşa, Kasımpaşa, Şişhane'den oluşacak.

Şişhane- Seyrantepe metrosu ulaşım sorununu çözecek

GÜZERGÂH DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Bu arada İstanbul'un 70 kilometrelik yeni metro hattı için dün bir ihale düzenlendi. İstanbul genelini kapsayan metro projesinin 500 günde tamamlanması planlandı. 70 kilometrelik yeni metro hattının güzergahının ne olacağı ile bilginin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

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