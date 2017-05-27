Sisi, ABD'den yardım istedi

Mısır'da Kıptileri taşıyan otobüse otomatik silahlarla ateş açılmış, kanlı saldırıda 23 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralanmıştı.
MISIR'DAN MİSİLLEME
Mısır devlet televizyonu, yaşananların ardından Libya'daki Derna kentinde 6 hedefin vurulduğunu bildirdi.
Terörist kamplarını vurmaktan çekinmeyeceklerini ifade eden Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istedi.
"EŞSİZ BİR KİŞİLİKSİNİZ"
Sisi, Riyad'da yapılan görüşmede; Trump'a "Siz imkansızı gerçekleştirebilen eşsiz bir kişiliksiniz" diye hitap etmişti.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın “Mısır’da Hristiyanların acımasızca katledilmesi kalplerimizi ağlatmış ve ruhumuzu yasa boğmuştur” dediği bildirildi.
"SİSİ VE MISIR'IN YANINDAYIZ"
Trump, ABD’nin “Bu ortak düşmanı yenilgiye uğratmak için savaşı sürdürürken, bugün Cumhurbaşkanı Sisi ve Mısır halkının yanında olduğunu” söyledi.