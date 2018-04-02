Sisi, bir kez daha yüzde 97'yle seçildi

Gerçekleştirdiği darbeden sonra ülkenin yönetimine geçen Sisi'nin, geçtiğimiz hafta yaptığı seçimlerin sonucu açıklandı.

YÜZDE 97'Yİ ALDI

Mısır seçim komisyonu muhalefetin büyük ölçüde boykot ettiği seçimlerde şu anki Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin oyların yüzde 97'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı olarak seçildiğini açıkladı.

2014'LE AYNI OY ORANI

Daha önce Genelkurmay Başkanı olan Sisi ilk kez 2014 yılında yapılan seçimlerde aynı oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Ancak seçimlere katılım oranı 2014 yılındaki seçimlere göre düşerek yüzde 41 oranında gerçekleşti.

ESAD DA YÜZDE 97'İ ALMIŞTI

Öte yandan Beşar Esad ülkesindeki 2005 ve 2007 seçimlerinde yüzde 97 oy olarak Başkan seçilmişti.