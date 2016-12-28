1 'Sağdaki adam' Karlov suikastinde yaşadıklarını anlattı Karlov suikastında çekilen bir fotoğrafta, yüz ifadesiyle sosyal medyada gündem olan "sağdaki adam" o an yaşadıklarını anlattı.

2 Emlak Konut ve Galatasaray ek protokol imzaladı Galatasaray ve Emlak Konut, Riva ve Florya'daki iki arazi için ek protokole imza attı.

3 Gözlük camlarının buharlaşmaması için ne yapılabilir Gözlük camlarının buharlaşmasına karşı evinizde kolaylıkla uygulayabileceğiniz pratik bir çözüm var. İşte o yöntem...

4 Sosyal medyada terör propagandası yapan 7 kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ta sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 7 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 Şehit Kaymakamın eşinden yürek burkan paylaşım Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk oğlunun babasının mezarlığında fotoğrafını paylaştı.

6 Sisi Mısır halkından 6 ay istedi Sisi, iş adamları ve vatandaşlara yerel pazarda istikrarın sağlanması için sadece 6 ay süreyle devletin yanında durmaları çağrısında bulundu