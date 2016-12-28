Sisi Mısır halkından 6 ay istedi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, hükümetten gelecek dönemde enflasyonun düşürülmesi ve düşük gelirli vatandaşlar için fiyatların sabit tutulmasına yönelik daha fazla çalışma yapılmasını istedi.
6 AY SÜRE..
Devlet televizyonundan da yayımlanan konuşmasında Sisi, "Mısırlılara ve iş adamlarına 6 ay süre ile ülkenizin yanında durun diyorum." dedi.
Mısır'da bazı iş adamları ve yatırımcılar döviz kurunun serbest bırakılmasından sonra iş yapamadıkları gerekçesiyle Sisi'den konuya ilişkin adım atmasını talep etmişlerdi.
DOLAR FIRLADI
Mısır Merkez Bankasının geçen ay döviz kurunu arz talep doğrultusunda serbest bırakması sonucu ulusal para birimi cüneyh, dolar karşısında büyük değer kaybetmişti.