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Sisi ve Musa cumhurbaşkanlığı için yarışacak

Mısır Milli Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduklarını resmen açıkladı.

AA | 31.01.2018 - 01:43..
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MSK'dan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin 549 milletvekilinin desteğini aldığı, 161 bin 707 seçmenin de imzasını topladığı kaydedildi.

Sisi ve Musa cumhurbaşkanlığı için yarışacak

MUSA 20 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİNİ ALDI

Açıklamada ikinci aday Musa'nın ise 20 milletvekilinin desteğini alarak aday olmaya hak kazandığı belirtildi.

Mısır seçim yasasına göre, adayların meclisteki 596 milletvekilinden en az 20'sinin desteğini almaları veya 27 vilayetin en az 15'inden 25 bin seçmenin imzasını noter tasdikli olarak toplamaları gerekiyor.

Bu arada meclisteki 16 muhalif milletvekilinin oluşturduğu "25-30 Bloğu", yaptığı açıklamada, mart ayında yapılacak seçimleri, "ülkenin tarihi için çirkin bir görüntü” olarak nitelendirdi.

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