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Sisi'den küstah Türkiye açıklaması

Mısır'da kanlı bir darbeyle yönetimi ele geçiren Sisi, Katar'a uygulanan ambargonun Türkiye'ye de uygulanmasını istedi.

15.06.2017 - 12:55
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Sisi'den küstah Türkiye açıklaması

Suriye'deki terör örgütlerine karşı birlik sağlayamayan Körfez ülkeleri Katar'ı hedef noktası olarak belirlendi.

Ambargo uygulanan Katar'a destek olan ilk ülke ise Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ambargonun kısa süre içerisinde son bulması gerektiğini söyledi.

Mısır'da darbeyle halkın iradesini gasp eden Sisi, ambargoyla ilgili küstah açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE DE AMBARGO

CNN Türk'ün haberine göre; Abdulfettah es-Sisi, söz konusu krizde Katar'a destek verdiğini açıklayan ve bölgede diyalog çağrısı yapan Türkiye'nin de ablukaya alınmasını istedi.

Sisi'den küstah Türkiye açıklaması

BAHREYN KRALI İLE KONUŞTU

Habere göre; darbeci Sisi, Kahire'de Bahreyn Kralı Hamad Bin Isa Al-Khalifa ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirdi.

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