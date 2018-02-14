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Sisi'nin Rex Tillerson karşısında ezildiği o an

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson karşısında ellerini bacaklarının arasında topladı, saygıda kusur etmedi.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 12:06..
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Sisi'nin Rex Tillerson karşısında ezildiği o an

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, resmi temaslar kapsamında Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Beraberindeki heyetle, ülkenin yönetimini kanlı bir darbeyle ele alan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekti.

AMERİKA'NIN İSTEDİĞİ POZ

Görüşmenin ilk anlarında çekilen fotoğraflarda, Rex Tillerson'ın rahatlığı, Sisi'nin ise ezikliği objektiflere yansıdı.

Amerikalı komutan arkasına yaslanıp bacak bacak üstüne atarken; Sisi, ellerini bacaklarının arasında toplayıp dik bir şekilde oturdu.

Sisi'nin Rex Tillerson karşısında ezildiği o an

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