Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

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Müziğin ritmine dayanamayıp dans eden çocuk

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Galatasaray, Milli futbolcu Emre Akbaba ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi.

"Benim olacak Fıstık, bineceğim üstüne vuracağım kırbacı" repliğiyle anılarımıza kazınan Sıtkı Sezin hayata veda etti.

Milli Savunma Bakanlığı bedellinin ilk celbindeki 12 bin kişinin 15 Eylül'de birliklerine teslim olacağını açıkladı.

Bedellide ilk celpte 12 bin kişi gidecek

Gümüşhane'de tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, hazırladığı gelinliği kentin coğrafi işaretli ürünü pestil ve kömeyle süsledi.

Pestilden yapılan gelinlik

Kırşehir Kaman'da kuru otları yakmak isteyen bir kişi, tarım yaptığı kendi arazisiyle birlikte 20 kavak ve iğde ağacını ve başka tarlayı taktı.

AK Parti'de yeni Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.

AK Parti'de yeni görev dağılımı belli oldu

1 FETÖ'cü pilot Kerime Yıldırım'ın cezası belli oldu 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Vodafone Park Stadı'na helikopterle asker taşıyan eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

2 Suudi Arabistan'dan Suriye'ye yardım kararı Suudi Arabistan hükümeti, YPG'ye 100 milyon dolarlık yardım yapacak. ABD kararı memnuniyetle karşıladı.

3 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, yeni dönemde de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Başkanı olarak görev alacak.

4 AK Parti’nin yeni MKYK’sı belli oldu AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belli oldu. Yeni MKYK'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var.

5 New York Times PKK'lı teröristi kahraman yaptı ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından New York Times, ölen teröristi manşetine taşıdı, hakkında 'kahramandı' ifadesini kullandı.

6 İngiliz yatırımcılar Türkiye'de emlak avına çıktı ABD'nin hamleleriyle oluşan TL'nin değer kaybı toparlanmaya başlasa da İngiliz yatırımcılar, bu fırsatı değerlendirmek için güney sahillerinde gayrimenkul alıyor.