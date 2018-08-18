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Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

"Benim olacak Fıstık, bineceğim üstüne vuracağım kırbacı" repliğiyle anılarımıza kazınan Sıtkı Sezin hayata veda etti.

İHA | 18.08.2018 - 19:42..
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Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda olan Sezgin, yaşam mücadelesini kaybetti. Sıtkı Sezgin, yarın öğlen Samsun Büyük Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

SITKI SEZGİN KİMDİR?

Sıtkı Sezgin veya Şişko Nuri lakaplı sanatçı 1949’da Samsun’da doğdu.
Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin; On Küçük Şeytan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Sihirli Cüceler, Bağrımdaki Ateş, Hesap Günü ve Adile Teyze isimli filmlerde rol aldı. 17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybetti. Sinemayı bıraktıktan sonra memleketi Samsun’a dönen oyuncu Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde yaşamını sürdürüyordu.

Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti
Sıtkı Sezgin, Öksüzler filminde "Fıstık benim olacak, bineceğim üstüne vuracağım kırbacı" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

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